Core-CE abre concurso público com salários de R$ 2,4 mil

(foto: Depositphotos) CORE-CE) anunciou a abertura de um novo concurso público com objetivo de preencher quatro vagas, sendo três três vagas para assistente administrativo e uma vaga para fiscal. O profissional admitido deverá cumprir 40 horas semanais de trabalho e vai receber salário de R$ 1.850,00 a R$ 2.473,56. Para concorrer a uma das vagas é preciso que o candidato tenha noção de direito administrativo, arquivo e documentos oficiais, entre outros requisitos que estão listados no edital. Os que desejarem concorrer às vagas devem se inscrever entre os dias 18 e 27 de fevereiro, pelo site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social ( IUDS), pagando uma taxa de inscrição no valor de R$ 67. A realização da prova está prevista para ocorrer em 17 de abril de 2022, com a aplicação da prova objetiva, que será constituída de 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.