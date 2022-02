PGE AM: divulga edital de concurso com salários de até R$ 7,3 mil

(foto: pge am/dIVULGAÇÃO) Procuradoria Geral do Estado do Amazonas oferece 44 vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração inicial de até R$ 7,3 mil mensais.

Do total das vagas, 29 são destinadas para quem tem nível superior e 15 para candidatos de nível médio. Para o primeiro, as chances são para cargos de analista e técnico, enquanto no segundo as oportunidades são para assistente.

No caso do nível superior, o analista tem ganhos de R$ 7.338,30, enquanto que o técnico recebe R$ 5.728,20. No nível médio, o assistente tem remuneração inicial de R$ 3.864,24. Os servidores cumprirão jornada de 40 horas semanais. Inscrições Interessados em participar do concurso PGE AM para cargos da área de apoio podem se inscrever a partir da próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, no site da Fundação Carlos Chagas, a FCC , empresa responsável pela organização do certame. Para homologar a participação no certame, o candidato deve quitar a taxa de inscrição. Os valores são de: R$ 105 para assistente;

R$ 150 para técnico; e

R$ 160 para analista.

Provas Os candidatos ao concurso PGE AM serão selecionados mediante várias etapas, sendo para o assistente apenas prova objetiva, enquanto analista e técnico realizarão exame objetivo, discursivo e ainda terão uma avaliação de títulos. O caráter será eliminatório e/ou classificatório. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para acontecer em 17 de abril deste ano, na cidade de Manaus, em dois turnos. Pela manhã farão os assistentes e à tarde os demais. Na prova objetiva, os candidatos de nível superior responderão a 50 questões, enquanto o assistente terá 60 perguntas. Na discursiva, será um estudo de caso a ser elaborado. As questões irão variar entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O concurso PGE AM de servidores terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.