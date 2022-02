Após polêmicas, concurso PMAL de soldado é oficialmente retomado

Concurso PM AL é oficialmente retomado. (foto: PMAL/Divulgação) Polícia Militar do estado de Alagoas, para o cargo de soldado, foi oficialmente retomado. A decisão e o comunicado na íntegra foi divulgado no Diário Oficial do estado e no site da banca organizadora, o Cebraspe :

Em janeiro, a banca já havia comunicado a retomada do concurso para o cargo de oficial combatente, que também chegou a ser suspenso.

De acordo com um comunicado, a próxima fase será a publicação do edital de resultado final da prova discursiva e a convocação para o teste de aptidão física (TAF). Vale ressaltar que o certame foi suspenso nessa fase. O texto, porém, não informa a data para a publicação. Apenas diz que os resultados serão divulgados em data oportuna.

A previsão do governo de Alagoas era já ter divulgado o novo cronograma dos concursos, mas isso ainda não aconteceu. Segundo o secretário Fabrício Marques, o que atrasou as retomadas foi a assinatura de um aditivo de contrato entre o governo AL e o Cebraspe.

Suspensos por suspeita de fraude O concurso da Polícia Militar de Alagoas foi suspenso em setembro de 2021, por suspeita de fraude em diversos concursos do Estado de Alagoas. Na ocasião, em nota, a seplag explicou que: "A medida é algo que acreditamos ser necessária neste momento. Durante o período de suspensão, prezando pela lisura e transparência de todo o processo, estaremos atentos e acompanhando todo o desdobramento das investigações já iniciadas pela Polícia Civil alagoana.

Confiamos na competência total do órgão para elucidar essa questão e reafirmamos o nosso compromisso de que, caso algo seja constatado, as medidas cabíveis serão tomadas".

O resultado final das provas objetivas chegou a ser divulgado, mas não será mais considerado tendo em vista que novas provas serão realizadas. Os candidatos ainda serão avaliados por outras etapas, assim que finalizadas as provas escritas, sendo elas: teste de aptidão física;

avaliação médica das condições de saúde física e mental;

avaliação psicológica;

comprovação documental;

investigação social; e

exame toxicológico. O concurso PM AL oferece 1.060 vagas de nível médio. Para soldado são mil oportunidades e as demais 60 para oficial.