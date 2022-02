Concurso Petrobras tem mais de 160 mil inscritos

(foto: Petrobras/Divulgação) concurso da Petrobras conta com mais de 160 mil candidatos confirmados. Apesar do número de inscritos ter caído após o término do prazo para pagamento das taxas de inscrição - de 212 mil para 160 mil - candidatos, a seleção segue com uma alta concorrência.

Segundo a estatal, de forma geral, a área de Engenharia é a de maior destaque, com 92 mil inscritos em suas diversas especialidades. Em seguida, o setor Administrativo possui cerca de 29 mil candidatos, com uma concorrência de quase 900 pessoas por vaga.

"Individualmente, as especialidades de Engenharia Ambiental e Civil se sobressaem, com uma relação em torno de 2 mil candidatos por vaga publicada no edital", revelou a estatal.

Todos os candidatos aguardam agora pelas provas, que estão previstas para serem aplicadas ainda em fevereiro. Os exames ocorrerão nas 26 capitais, além do Distrito Federal, no dia 20 de fevereiro, no turno da tarde. Provas Os candidatos do concurso Petrobras serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos, sendo esta última apenas para a área de Engenharia de Segurança de Processo. Ao todo, serão cobradas 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas.

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a dez em Conhecimentos Básicos, a 21 na parte Específica e 36 no conjunto das provas. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos da área de Engenharia de Segurança de Processo aprovados nas provas objetivas e classificados até as seguintes posições: 151ª - ampla concorrência;

17ª - pessoa com deficiência; e

42ª - pessoas negras. O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período. Concurso Petrobras oferece mais de 4 mil vagas Ao todo, a estatal oferece 4.537 vagas de nível superior. Sendo, 757 imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$6.937,43 e R$11.716,82, além de benefícios. O documento foi publicado na manhã desta sexta-feira (17/12), no Diário Oficial da União.

As vagas são para profissionais com formação nas ênfases Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração. Os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras.

“A realização desse concurso está alinhada às constantes avaliações que fazemos do nosso quadro de pessoal considerando as nossas estratégias de negócio. Além disso, atende à necessidade da Petrobras de buscar novos talentos, sobretudo para carreiras de cientista de dados, analistas de sistemas e engenharias. A Petrobras deseja oxigenar seu quadro de funcionários, atraindo para a companhia, independemente da carreira pretendida, profissionais com perfil dinâmico, foco em tecnologia e inovação, e que queiram participar dos desafios que estão no horizonte da empresa para os próximos anos”, destaca Juliano Loureiro, gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras.