Concurso público do TJDFT terá até 4,8 mil aprovados nas provas

(foto: TJDFT/Divulgação) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) terá até 4.810 aprovados. Esse número corresponde ao quantitativo máximo de provas discursivas que serão corrigidas pela banca organizadora.

Caso todos os candidatos atinjam o mínimo para aprovação na etapa discursiva, o concurso poderá ter 4 mil classificados para os cargos de técnico e analista judiciário. Desse total, 112 serão convocados para as vagas imediatas.

Na tabela abaixo, confira o número de provas discursivas que será corrigido por cargo: Cargo Especialidade Ampla concorrência Cotas Analista judiciário Análise de Sistemas 128 32 Suporte em Tecnologia da Informação 128 32 Análise de Dados 160 40 Segurança da Informação 160 40 Área Judiciária 1.200 300 Oficial de Justiça Avaliador Federal 160 40 Serviço Social 144 36 Psicologia 64 16 Administração 40 10 Medicina-Psiquiatria 32 8 Medicina do Trabalho 32 8 Contabilidade 32 8 Engenharia Elétrica 32 8 Estatística 32 8 Arquivologia 32 8 Técnico judiciário Área Administrativa 1.440 360 Enfermagem 32 8

Os interessados em participar do concurso TJDFT já podem se inscrever. O prazo para se candidatar vai até o dia 14 de março. A cadastro é feito pelo site da Fundação Getúlio Vargas , banca organizadora da seleção.

Após o preenchimento do formulário, será gerado um boleto no valor de R$80 para técnico judiciário (nível médio) e R$120 para analista judiciário (nível superior).

Um dos mais aguardados pelos concurseiros, o edital do concurso foi publicado no dia 28 de janeiro. Ao todo, a oferta imediata é de 112 vagas, sendo 24 para níveis médio/técnico e 88 para nível superior. Veja a distribuição das oportunidades:

Níveis médio e médio/técnico - 24 vagas: Técnico Judiciário | Área Administrativa - 20 vagas

Técnico Judiciário | Enfermagem - quatro vagas Nível superior - 88 vagas Analista Judiciário | Administração - 3 vagas

Analista Judiciário | Análise de Dados - 5 vagas

Analista Judiciário | Análise de Sistemas - 5 vagas

Analista Judiciário | Área Judiciária - 36 vagas

Analista Judiciário | Arquivologia - 1 vaga

Analista Judiciário | Contabilidade - 3 vagas

Analista Judiciário | Engenharia Elétrica - 2 vagas

Analista Judiciário | Estatística - 2 vagas

Analista Judiciário | Medicina do Trabalho - 2 vagas

Analista Judiciário | Medicina (Psiquiatria) - 2 vagas

Analista Judiciário | Oficial de Justiça Avaliador Federal - 5 vagas

Analista Judiciário | Psicologia - 4 vagas

Analista Judiciário | Segurança da Informação - 5 vagas

Analista Judiciário | Serviço Social - 9 vagas

Analista Judiciário | Suporte em Tecnologia da Informação - 4 vagas

As remunerações são de R$8.501,44 para técnicos e de R$13.365,38 para analistas. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$910,08. A carga de trabalho será de 40 horas semanais.

Os selecionados terão direito ainda a assistência pré-escolar de R$719,62, auxílio-transporte e assistência médica e odontológica. Provas Os candidatos a uma vaga no TJDFT serão selecionados mediante provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para o dia 29 de maio, no Distrito Federal. Na prova objetiva, os concorrentes responderão a 60 questões de múltipla escolha. Elas versarão sobre conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Veja a seguir o que será cobrado para o técnico da área administrativa: Conhecimentos Gerais - 20 questões: Língua Portuguesa: dez questões;

Ética no Serviço Público, Regimento Interno, Lei de Organização Judiciária, Provimento Geral da Corregedoria e Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico: 10 questões. Conhecimentos Específicos: 40 questões. Noções de Administração de Recursos Humanos e Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direito Civil

Noções de Direito Processual Civil

Na prova discursiva, os inscritos aos cargos de técnico realizarão uma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame. Já os analistas terão que responder a duas questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos do respectivo cargo.