Concurso ICMBio: Período de recursos fica aberto até quinta-feira (10/2)

(foto: ICMCBio/Divulgação) concurso ICMBio 2021 já estão disponíveis no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção. Dessa forma, o período para recursos também fica aberto. Quem discorda dos resultados tem entre as 10h de 9 e as 18h de 10 de fevereiro para realizar interposição de recursos. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

O concurso oferta 171 vagas para cargos de nível superior e nível médio. A remuneração é de R$ 3.605,34 para técnicos e 8.089,64 para analistas.

Os aprovados poderão ser lotados nas unidades organizacionais de seis estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia

Provas foram aplicadas neste domingo (6/2)

Os candidatos a técnico e analista que pleiteiam uma vaga no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade realizaram as provas objetivas no último domingo (6/2). A prova para o cargo de analista teve a duração de 4 horas e 30 minutos e foi aplicada às 8 horas. Já para o cargo de analista, a prova teve o mesmo tempo de duração e foi aplicada às 15h.