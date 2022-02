Rede Ebserh abre concurso público com 701 vagas. Salário supera R$ 10 mil

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 160 dependendo do cargo escolhido (foto: Yerson Retamal/Pixabay )



São 122 vagas para médicos em diversas especialidades, 492 vagas para a área assistencial (que inclui enfermeiros e técnicos em enfermagem, por exemplo) e 87 vagas para a área administrativa.



O extrato foi publicado no dia 13 de janeiro, no Estão abertas as inscrições para o concurso da Rede Ebserh , que oferece 701 vagas para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Estado do Amapá – HU - INIFAP.São 122 vagas para médicos em diversas especialidades, 492 vagas para a área assistencial (que inclui enfermeiros e técnicos em enfermagem, por exemplo) e 87 vagas para a área administrativa.O extrato foi publicado no dia 13 de janeiro, no Diário Oficial da União (DOU) , e no dia 14 de janeiro no site do IBFC (banca organizadora do concurso) e no portal da Rede Ebserh.





As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de fevereiro exclusivamente pelo site . O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 119 para os cargos de nível superior das áreas administrativa e assistencial, sendo que para a área médica a taxa de inscrição é de R$ 160.





Para se inscrever, o candidato deve, após o preenchimento da ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e pagá-lo. A inscrição só se efetiva com o pagamento.





Para a área administrativa, o edital 04/2022 prevê 87 vagas, com salários de até R$ 10.754,11,46. Para a área assistencial, o edital 03/2022 prevê 492 vagas, com salários de até R$ 10.754,11. E para a área médica, o edital 02/2022 prevê 122 vagas, com salário de R$ 8.984,81.





O candidato poderá fazer a prova objetiva nas cidades de Macapá-AP, Belém-PA, Boa Vista-RR, Manaus-AM, Palmas-TO, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC e São Luis-MA.





A banca organizadora recomenda a leitura do edital na íntegra, onde o candidato encontra todas as informações sobre o concurso público, incluindo os cargos, que o candidato deseja concorrer, bem como o estado/cidade de sua preferência para realização da prova objetiva, e discursiva.



Dúvidas e outras informações poderão ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato do IBFC: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (observado horário de Brasília – DF).