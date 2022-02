Senac tem mais de 1.100 vagas gratuitas em cursos técnicos

Iniciativa de educação inclusiva do Senac é voltada para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários mínimos (foto: Senac-MG/Divulgação)

Por possibilitar acesso rápido ao mercado de trabalho, os cursos técnicos têm sido importantes instrumentos de qualificação e oportunidade para o primeiro emprego de muitos jovens e pessoas que buscam uma recolocação no mercado.%u202FDados do Censo Escolar 2020, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , registram que o número de matrículas da educação profissional apresentou crescimento nos últimos três anos, sendo o principal responsável por esta modalidade de ensino o curso de nível técnico.O órgão ainda informa que mais da metade das matrículas, cerca de 51%, foi feito de forma subsequente, ou seja, por pessoas que já haviam concluído o ensino médio.%u202F