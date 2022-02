ICMBio divulga gabarito preliminar das provas objetivas do concurso

A prova objetiva do concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), aplicada no último domingo (6/2), teve gabarito preliminar divulgado no site da banca organizadora, Cebraspe , nesta terça-feira (8).





Os candidatos poderão acessar o documento mediante consulta individual. O período de interposição de recurso ficará aberto entre 9 e 10 de fevereiro, até às 18h.





Ao todo, o edital oferece 171 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os exames foram aplicados nas cidades de Belém/PA, Macapá/AP, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e São Luís/MA.





O cargo com o maior número de inscritos é o técnico ambiental, com requisito de nível médio e remuneração inicial de R$4.063,34. São 18.089 concorrentes para as 110 oportunidades.





Os demais 15.128 candidatos são para as 61 vagas de analista ambiental, carreira de nível superior e remuneração inicial de R$8.547,64.





A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes