Secretaria de Educação do DF abre seleção interna para professor de educação básica

(foto: Divulgação)

O documento, assinado digitalmente pela secretária da pasta, Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, tem o objetivo de atender às pessoas privadas de liberdade custodiadas na O documento, assinado digitalmente pela secretária da pasta, Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, tem o objetivo de atender às pessoas privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Federal em Brasília/DF (PFBRA), na forma presencial para o 1º segmento e na modalidade de Educação a Distância (EaD) para os 2º e 3º segmentos, com tutoria presencial. /DF (PFBRA), na forma presencial para o 1º segmento e na modalidade de Educação a Distância (EaD) para os 2º e 3º segmentos, com tutoria presencial.

O total de vagas será distribuído da seguinte maneira:

uma vaga para professor de atividades para atuar com o 1º segmento da EJA;

uma vaga para a área do conhecimento linguagens, para atuar com os 2º e 3º segmentos;

uma vaga para professor de matemática, para atuar com os 2º e 3º segmentos;

uma vaga para a área do conhecimento ciências da natureza, para atuar com os 2º e 3º segmentos;

uma vaga para a Área do Conhecimento Ciências Humanas, para atuar com os 2º e 3º segmentos;

uma vaga para as Áreas do Conhecimento Projetos/Programas e Itinerário Formativo, para atuar com os 2º e 3º segmentos;

e uma vaga para atuar como coordenador pedagógico.

A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Professores de Educação Básica, com exercício provisório no Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília), para atuar no Núcleo de Ensino da Penitenciária Federal em Brasília/DF (PFBRA). O processo seletivo será de caráter voluntário.

O processo seletivo será realizado por banca examinadora, constituída por:

um servidor da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/ Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA);

dois servidores da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação Prisional (GEPRI);

um servidor da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação de Jovens e Adultos (GEJA).

O processo seletivo, regido pela Portaria nº72 de 03 de fevereiro de 2022, terá validade de 1 um ano, prorrogável por igual período, de acordo com o interesse da Administração Pública.

Requisitos

Para atuar no 1º segmento da EJA, é necessário ser professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no regime de 20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais; ser professor de Atividades, com habilitação registrada no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) da SEEDF;ter aptidão em Educação Prisional registrada no SIGEP da SEEDF.

Já para os interessados em atuar nos 2º e 3º segmentos da EJA, é exigido que o candidato seja professor de educação básica da carreira magistério Público do Distrito Federal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no regime de 20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais; possuir formação e habilitação no componente curricular específico da área pleiteada, devidamente registradas no SIGEP da SEEDF.

No caso dos candidatos que desejam atuar como coordenador pedagógico do núcleo de ensino da penitenciária federal em Brasília/DF, vinculado ao CED 01 de Brasília, o professor deverá ter formação em área específica e/ou ser pedagogo, com formação específica, registradas no SIGEP da SEEDF; ter aptidões em Educação Prisional e em Educação a Distância, registradas no SIGEP da SEEDF.

Inscrições

As inscrições serão realizadas das 8 horas do dia 7 de fevereiro de 2022 até às 18 horas do dia 9 de fevereiro de 2022, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O candidato deverá iniciar um processo do tipo "SEE - Gestão Educacional - Processo Seletivo", incluir o documento "Requerimento Geral (Formulário)", preencher este corretamente, solicitando a inscrição conforme atuação pleiteada, e enviar o processo para "SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEJA/GEPRI".

Após a realização da inscrição pelo SEI, o candidata passará por investigação da vida pregressa, verificação da aptidão registrada no SIGEP para atuar em Educação Prisional, se tiver interesse no 1º segmento da EJA; verificação das aptidões registradas no SIGEP para atuar tanto na Educação a Distância quanto em Educação Prisional, se tiver interesse nos 2º e 3º segmentos da EJA ou em atuar como coordenador nos 1º, 2º e 3º segmentos.