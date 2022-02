Prefeitura de Manaus abre 2.001 vagas com salário de R$ 6 mil a R$ 13 mil

Inscrições se encerram entre os dias 14 e 21 de fevereiro de 2022 (foto: Sergio Biron Burgardt/Pixabay ) A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (SEMAD) e da Fundação Getulio Vargas, está com inscrições abertas para três concursos públicos para diversos cargos na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Ao todo, são oferecidas 2.001 vagas, além de formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Interessados podem se inscrever na página oficial, disponível no site





O concurso para o cargo de especialista em saúde - médico (diversas especialidades) destina-se ao preenchimento de 124 vagas de nível superior, com taxa de R$ 150. Interessados devem se inscrever até as 16h do dia 14 de fevereiro, considerando o horário oficial de Manaus (AM). O salário inicial é de R$ 6.933,96 (regime de 20 horas). Para o cargo de clínico geral, existe a opção de carga de 40 horas semanais com vencimentos de R$ 13.867,91. Os aprovados desempenharão suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Manaus - nas zonas rural e ribeirinha.

O segundo concurso oferece 388 vagas para cargos de especialista em saúde, a nível superior, e 1.434 vagas para assistente em saúde, entre níveis médio e médio técnico. A remuneração para o nível superior varia entre R$ 6.235,21 e R$ 8.313,61, com taxa de inscrição de R$ 150. No caso dos cargos de nível médio e médio técnico, a taxa de inscrição é de R$ 90, e os vencimentos oscilam de R$ 1.902,94 a R$ 2.667,85.





Para agente comunitário de saúde II (Nível Médio), são oferecidas 300 vagas, com subsídio de R$ 1.550,00 para o regime de 40 horas. Para esses candidatos, a taxa de inscrição é de R$ 75. Para o nível fundamental, há 25 vagas de assistente em saúde, cuja carga horária semanal varia de 30 horas, com remuneração de R$ 1.665,35, a 40 horas, com vencimento de R$ 2.220,47. Neste caso, a taxa de inscrição é de R$ 70. As inscrições podem ser efetuadas até 16h do dia 21 de fevereiro.





O terceiro concurso oferta 55 vagas para assistente em saúde. Nível médio e médio técnico, nos cargos de condutores de ambulâncias e motolâncias, com remuneração que varia de R$ 2.537,25 a R$ 2.667,85. Nesse caso, a taxa é de R$ 900. As inscrições seguem abertas até as 16h do dia 21 de fevereiro, horário oficial de Manaus (AM).





Informações adicionais: podem ser consultadas no site, pelo e-mail: concursosemad22@fgv.br ou pelo telefone 0800 2834628.