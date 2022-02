Natura &Co abre primeiro programa de estágio do grupo

Grupo abarca as marcas Natura, Avon e The Body Shop. Inscrições até 18 de fevereiro (foto: Natura/Divulgação)

Serão disponibilizadas aproximadamente 80 vagas em diferentes áreas. As inscrições devem ser feitas pela plataforma 99 Jobs até 18 fevereiro de 2022 e a data prevista para início do programa de estágio é 18 de abril deste ano.





“Acreditamos que empresas devem gerar impactos positivos para o mundo e, por isso, um dos compromissos prioritários de Natura &Co é promover diversidade e inclusão com ações afirmativas em todos os nossos processos, incluindo os programas de porta de entrada da nossa organização, como é o programa de estágio” afirma Mariana Talarico, diretora de cultura e desenvolvimento organizacional de Natura &Co para América Latina.





O desenho do programa de estágio é inédito e oferecerá aos participantes aprendizados sobre as quatro marcas do grupo, em uma experiência unificada que reflete a cultura de interdependência e colaboração de Natura &Co. Durante o processo de aprendizagem, todos os participantes terão acesso aos mesmos conteúdos e à mesma jornada de aprendizagem.



Cada momento do programa foi pensado para refletir o que há de comum entre as marcas do grupo: a paixão pelas relações de qualidade. Assim, cada etapa oferecerá uma experiência de aprendizado memorável, desde a fase de pré-seleção, passando pelos testes dinâmicos e de fit cultural.



Nas etapas de desenvolvimento, os participantes serão desafiados a encontrar uma solução para um problema real da organização, a ser proposto pelos times de negócio. A etapa de desenvolvimento contará não apenas com trilhas técnicas, mas também com conteúdos sobre habilidades comportamentais, valores e cultura Natura &Co.





“Acreditamos no poder do coletivo, incorporando a sabedoria que vem de cada indivíduo, que habilita a valorização de nossos negócios. Justamente por isso, queremos, além de encontrar esses novos candidatos, promover o crescimento dos estagiários Natura &Co, dando oportunidade de potencializarem suas habilidades”, explica Mariana Talarico.



E complementa: “A Trilha de Desenvolvimento propõe um percurso formativo sobre nosso Compromisso com a Vida, passando por temas de diversidade, inclusão, inovação, meio ambiente e direitos humanos, além de capacitação para as habilidades necessárias ao trabalho desempenhado no dia a dia”.

OS REQUISITOS NECESSÁRIOS





Para participar do primeiro Programa de Estágio Natura &Co, os interessados devem atender a requisitos como ser estudante universitário, e ter disponibilidade para estagiar nas fábricas e escritórios de segunda a sexta-feira por um período de seis horas. Em linha com o compromisso de inclusão do grupo, não há restrições em relação à idade, atributos técnicos ou necessidade de cursos, idiomas e faculdades pré-determinadas.

SERVIÇO





Primeiro Programa de Estágio Natura &Co 2022

Onde: Plataforma 99 Jobs

Vagas: aproximadamente 80 vagas

Inscrições: até o dia 18 de fevereiro de 2022

Curso superior: bacharel, licenciatura ou tecnólogo

Ano de formação: julho/2023 a julho/2024

Disponibilidade: para estagiar nas fábricas e escritórios durante 6 horas diárias de segunda a sexta-feira.

Áreas: Administração, Comércio Exterior, Comunicação, Contábeis, Design, Direito, Economia, Farmácia, Finanças, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Engenharia, TI, Relações Internacionais, Química, Vendas, entre outras.









