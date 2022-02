Concurso da Ebserh já tem mais de 24 mil inscrições para 701 vagas

Com 701 vagas, o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) recebeu, segundo o Governo Federal, 24.499 inscrições até esta terça-feira (1°/2). As inscrições serão finalizadas às 23h de 21 de fevereiro. A taxa varia de R$ 80 a R$ 160.





As chances são para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap), nas áreas administrativa, de saúde e assistencial. Das vagas, são 122 para a área médica, 492 para a área assistencial e 87 para a área administrativa, além de formação de cadastro de reserva.





“A previsão é de que, se todo o cronograma for cumprido sem alterações, as primeiras convocações aconteçam em julho e, no segundo semestre, alguns serviços passem a funcionar na unidade hospitalar”, informa o governo.





O diretor de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh/MEC, Rodrigo Barbosa, conta que uma das novidades do concurso é que as provas serão realizadas em capitais de outros estados, além do Amapá. “Teremos provas em Macapá (AP), Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA) na data provável de 3 de abril deste ano.”