Casa dos Quadrinhos reabre suas portas com aulas gratuitas neste sábado

Cristiano Seixas, co-fundador da Casa dos Quadrinhos, diz que uma das atrações será a impressão 3D de peças para jogos de tabuleiro, entretenimento que ganhou força na pandemia (foto: Olga Santos/Divulgação)





Serão oito atividades conduzidas por professores mestres com sólida experiência no mercado, entre eles, Geraldo Araújo, Eddie Vieira, Pedro Chelles, Eduardo Pansica, Cotrim e Salomão Hubner.



Haverá aulas de escultura e impressão de personagens; palestras sobre quadrinhos e narrativa visual, te%u0301cnicas de animac%u0327a%u0303o, design de personagem 3D; oficinas de pintura digital, figura humana e retrato, aquarela; e ainda avaliação de portfólio, feita por profissionais do setor, para quem pretende comercializar seu trabalho.





“É uma alegria retomar a modalidade presencial, reencontrar os alunos e docentes pessoalmente e oferecer essa oportunidade deste sábado para todos que desejam aprender artes. Os dois últimos anos foram desafiadores, mas fomos ágeis em implantar uma modalidade digital e personalizada para os nossos estudantes, graças aos investimentos em tecnologia e treinamento de equipe. Deu tão certo que vamos manter o formato para alguns cursos curtos, sendo uma possibilidade interessante para quem é de fora de BH”, comemora Cristiano Seixas, cofundador da Casa dos Quadrinhos.

JOGOS DE TABULEIRO





“A diferença é que agora temos a tecnologia como aliada para criações mais complexas e sofisticadas por meio da impressora 3D. Ao longo da tarde, os participantes vão aprender a fazer e imprimir peças de board games e afins. Estarão presentes o game designer Eurico Neto Cunha, que participará de uma live conosco nesta quinta (dia 3), no

Um dos destaques do encontro presencial será dedicado a um entretenimento da era analógica que voltou com força total, impulsionado pelo isolamento social, os jogos de tabuleiro. Trata-se de uma indústria que lança cinco mil títulos por ano e seu valor deve chegar a US$ 21,5 bilhões em 2025, de acordo com a empresa de pesquisas Grand View Research.“A diferença é que agora temos a tecnologia como aliada para criações mais complexas e sofisticadas por meio da impressora 3D. Ao longo da tarde, os participantes vão aprender a fazer e imprimir peças de board games e afins. Estarão presentes o game designer Eurico Neto Cunha, que participará de uma live conosco nesta quinta (dia 3), no Instagram da Casa dos Quadrinhos , e o professor Eddie Vieira”, adianta Cristiano Seixas.

Os participantes terão a oportunidade de receber uma avaliação de portfólio, feita por profissionais do setor, para quem pretende comercializar seu trabalho (foto: Olga Santos/Divulgação)





A instituição adotou rigorosos protocolos sanitários, como demarcação nas salas para manter o distanciamento de um metro entre as pessoas e dispenser de álcool em gel nas dependências, por isso as vagas para as aulas gratuitas são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência.



SERVIÇO

Curso: Aulas abertas Casa dos Quadrinhos

Aulas abertas Casa dos Quadrinhos Data: 5/2 (sábado)

5/2 (sábado) Horário: a partir das 13h30

a partir das 13h30 Valor: gratuito

gratuito Endereço: Av. João Pinheiro, 277, Funcionários

Av. João Pinheiro, 277, Funcionários Telefone e e-mail: (31) 3224-0040, casadosquadrinhosrecepcao@yahoo.com.br

(31) 3224-0040, casadosquadrinhosrecepcao@yahoo.com.br Mais informações: (31) 3224-0040, (31) 98423-8428, contato@casadosquadrinhos.com.br. Site SAIBA MAIS SOBRE OS CURSOS

Escultura e Impressão de Personagens: A partir das 13h30: No hall de entrada, o professor de Escultura e Modelagem, Eddie Vieira, organiza uma aça%u0303o interativa, de criação e modelagem de um personagem até sua impressa%u0303o em 3D, em conjunto com a 3D LAB.



Avaliac%u0327a%u0303o de portfo%u0301lio: 14h às 16h: Com atuação no mercado, os profissionais Salomão Hubner e Cristiano Seixas farão análise de portfólios com duração de 30 minutos para cada interessado.



Palestras: - 14H: Quadrinhos e Narrativa Visual – como funciona o processo de criação das páginas de HQs, desde o roteiro até a finalização. 15h: Te%u0301cnicas de Animac%u0327a%u0303o com Geraldo Araújo – história da animação, passo a passo na criação de desenhos animados. 16h: Design de Personagem 3D com Eddie Vieira – dicas e exemplos de como criar um personagem com técnicas de 3D.



Oficinas: 14h: Pintura Digital com Pedro Chelles – principais fundamentos, conceitos, ferramentas e técnicas básicas. 15h: Figura Humana e Retrato com Eduardo Pansica – irá desenvolver sua percepção visual e sua habilidade de reproduzir pessoas. 16h: Aquarela com Cotrim – uma iniciação à linguagem da pintura em aquarela através do desenvolvimento prático de técnicas tradicionais.

Após um período de ensino ministrado integralmente no ambiente on-line e ao vivo, com metodologia e material digital próprios, a Casa dos Quadrinhos reabre suas portas para os cursos presenciais.Para celebrar o retorno, a escola técnica de artes visuais e digitais programou uma tarde de aulas gratuitas neste sábado (dia 5), a partir das 13h30, em sua sede (Avenida Joa%u0303o Pinheiro, 277, Funcionários – Belo Horizonte/MG), para crianças acima de 13 anos e adultos que querem conhecer mais a instituição e fazer uma imersão pelo mundo das artes.