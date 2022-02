IFSP oferece salário de até R$ 5,8 mil em nova seleção de professores

(foto: IFSP/Divulgação) Uma nova seleção para contratação de professores substitutos está com inscrições abertas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O edital oferece 19 vagas imediatas para as carreiras.





As oportunidades são para os campus de Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Jacareí, Presidente Epitácio, Registro e Suzano. Serão contratados profissionais com formação em várias áreas.





O contrato de trabalho poderá ter o prazo máximo de dois anos a critério e no interesse da Administração. Os servidores poderão atuar em jornada de 20 e 40 horas semanais, com ganhos de até R$ 5.831,21.





As inscrições devem ser feitas pelo portal do IFSP de 1° de fevereiro até às 16h do dia 15 do mesmo mês. Há taxa no valor de R$ 60.





A seleção contará com prova de desempenho didático e análise de títulos, ambas as fases contendo caráter eliminatório e classificatório. Na prova, o candidato terá de ministrar uma aula expositiva de 45 minutos, no valor de 100 pontos. O tema da aula e o local serão definidos por meio de sorteio, com antecedência de 24 horas.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes