Secretaria de Educação publica resultado final do concurso para professor temporário

(foto: Freepick/Divulgação)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (31/1), o resultado final referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores na rede pública. Confira aqui! As informações sobre a seleção também estão disponíveis no site da banca, o Instituto Quadrix