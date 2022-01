Concurso Petrobras: prazo para quitar taxa termina nesta sexta (28/1)

Letreiro da sede da Petrobrás (foto: Divulgação) Os inscritos no concurso da Petrobras que ainda não realizaram o pagamento da taxa de inscrição, têm até esta sexta-feira, (28/1) para quitar o valor de R$79,83. Somente com o boleto pago, a candidatura será confirmada.

A taxa pode ser paga em caixas eletrônicos, internetbanking, agências bancárias bem como nas casas lotéricas e nos Correios. Caso o candidato tenha perdido o boleto bancário antes do pagamento, há a possibilidade de reimprimir o documento pelo site do Cebraspe, organizador.

A Petrobras informou, no última dia 10 de janeiro, que ao todo, 212 mil pessoas estão inscritas na seleção. No entanto, o quantitativo oficial só será confirmado após o pagamento das taxas, nesta sexta, 28/01.

"O elevado número de inscritos no concurso reflete o interesse do mercado de trabalho em atuar na companhia, que é reconhecida pela excelência de seu corpo técnico. Nos últimos anos, a Petrobras vem passando por um sólido processo de recuperação financeira. Por meio de uma gestão eficiente, a companhia vem melhorando expressivamente sua performance operacional e ampliando sua contribuição para a sociedade", disse a estatal em resposta à imprensa.

Petrobras oferece mais de 4 mil vagas

O concurso Petrobras 2022 conta com 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

Diversas especialidades serão contempladas com vagas, com destaque para Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos - Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).

Há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia.

Além das áreas de Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.





Provas do concurso Petrobras

Os candidatos do concurso Petrobras serão avaliados por meio de duas etapas: provas objetivas e de títulos, sendo esta última apenas para a área de Engenharia de Segurança de Processo.

As avaliações serão aplicadas nas 26 capitais, além do Distrito Federal, no dia 20 de fevereiro, no turno da tarde.

Ao todo, serão cobradas 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas.

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a dez em Conhecimentos Básicos, a 21 na parte Específica e 36 no conjunto das provas.





O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.