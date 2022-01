Multinacional brasileira abre 400 vagas em tecnologia

Entre os cargos disponíveis, arquitetura de software, engenharia de dados e desenvolvimento, entre outras (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais , anuncia a abertura de 400 vagas para a área de tecnologia. A companhia, que busca os mais variados talentos e perfis, abre pela primeira vez oportunidades para quem mora nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.





As vagas disponíveis são para posições no formato home office, o que possibilita candidaturas vindas de todo Brasil, e o regime de contratação é CLT com todos os benefícios inclusos. A empresa também instituiu, durante a pandemia, o Work From Home - iniciativa que auxilia com uma ajuda de custo o colaborador que realiza o trabalho remoto.



As novas oportunidades são para diferentes profissões dentro da área de TI, como arquitetura de software, engenharia de dados e desenvolvimento, entre outras.





"Nós, da CI&T, nos orgulhamos em dizer que nossas vagas são para todas as pessoas e constantemente aprimoramos nosso processo para quebrar os vieses”, ressalta Carla Borges, head de people da CI&T.



"No formato remoto, abrimos agora a possibilidade de pessoas das outras regiões do país também se candidatarem às nossas oportunidades. Com o escopo aberto, nosso objetivo é alcançar perfis diversos e backgrounds variados."





Com 26 anos de atuação, a CI&T atua com projetos de transformação digital de grandes companhias globais e é referência em gestão e formação de pessoas. Com mais de uma década presente consecutivamente no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW Brasil), se posicionou no TOP 3 das melhores empresas brasileiras para trabalhar em 2021.



A multinacional tem sido reconhecida internacionalmente por oferecer um ambiente de trabalho multicultural, com equipes engajadas em inovar, colaborar e que respeitam a diversidade. Além do compromisso de ampliar o potencial de negócios de grandes marcas, a CI&T tem como valor foco no desenvolvimento do potencial das pessoas que compõem seu time de talentos.