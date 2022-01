Fhemig abre 77 vagas em BH e interior com salário de até R$ 5,8 mil

A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) abriu chamamentos emergenciais e processos seletivos para preencher 77 vagas em hospitais de Belo Horizonte e do interior do estado. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (27/1). Há vagas para a área assistencial e cargos em funções administrativas. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 5,8 mil.

Chamamentos emergenciais









Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) – Patos de Minas





O HRAD está com dois chamamentos emergenciais abertos com inscrições terminando em 30 de janeiro.





No primeiro edital, são oferecidas duas vagas para médicos clínicos para 24 horas semanais, com vencimento de R$ 5,8 mil. Veja o edital aqui





Em outro chamamento, há uma vaga para médico especialista, preferencialmente nas áreas de Infectologia, Terapia Intensiva e Clínica Médica. A carga horária semanal é de 12 horas e, o vencimento básico, R$ 2.995. Também são oferecidas uma vaga para enfermeiro (40 horas semanais, R$ 3.464) e uma para técnico de enfermagem (40 horas semanais, R$ 1.755). Consulte neste link





Hospital Eduardo de Menezes (HEM) – Belo Horizonte





O HEM busca contratar médicos, preferencialmente nas especialidades de Infectologia, Terapia Intensiva, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pneumologia, Cardiologia ou Anestesiologia. São quatro vagas para 12 horas semanais, vencimento de R$ 2.995, e duas vagas para 24 horas semanais, R$ 5,8 mil. Também há vagas para médicos generalistas: quatro para 12 horas semanais (R$ 2.075) e duas para 24 horas semanais (R$ 3.960).





Além das vagas para médicos, há ainda vaga para enfermeiro (40 horas semanais, R$ 3.464), cadastro reserva, e para técnico de enfermagem (quatro vagas, 30 horas semanais, R$ 1.393). Veja o edital aqui





Complexo Hospitalar de Urgência – Belo Horizonte





O Complexo Hospitalar de Urgência (Hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) está contratando quatro médicos (clínicos, intensivistas ou emergencistas) e quatro pediatras. A carga horária é de 24 horas semanais e, o vencimento básico, R$ 5,8 mil. As inscrições terminam em 30 de janeiro. Clique aqui para conferir o edital









Processos seletivos simplificados





Centro Mineiro de Toxicomania (CMT) - BH





O Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), está com processo seletivo para o preenchimento de uma vaga para médico pediatra, com atuação de 24 horas semanais e vencimento básico de R$ 5,8 mil. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Confira o edital neste link





O CMT também divulgou edital de processo seletivo para o preenchimento de vagas para auxiliar administrativo e enfermeiro, sendo uma para cada função, mais formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas entre os dias 31 de janeiro e 11 de fevereiro. São 40 horas semanais para ambas as funções. O vencimento básico para auxiliar administrativo é de R$ 1.427 e, no caso do enfermeiro, R$ 3.464.





Hospital Cristiano Machado (HCM) – Sabará





O Hospital Cristiano Machado tem quatro vagas para médicos especialistas, que atuem nas áreas de Clínica Médica, Geriatria, Psiquiatria, Ginecologia, Endocrinologia, Reumatologia, Nefrologia, Neurologia, Dermatologia, Infectologia, Pneumologia, Médico de Família, Médico de Emergência, Terapia Intensiva, Cardiologia ou Cirurgia Geral. São 24 horas semanais, com vencimento básico de R$ 5,8 mil. Inscrições até 31 de janeiro. Clique aqui para acessar o edital





Hospital Regional João Penido (HRJP) – Juiz de Fora





O Hospital Regional João Penido está com sete vagas para médicos em diversas especialidades: Intensivista (com atuação em UTI Adulto), Pediatra, Pediatra com atuação em UTI Pediátrica, Pediatra Neonatal, Cirurgião Pediátrico, Infectologista e Clínico. Carga horária de 24 horas semanais, R$ 5,8 mil. Inscrições até 28 de janeiro. Informações no edital





Administração Central (ADC) – BH





Terminam em 9 de fevereiro as inscrições para o preenchimento de uma vaga para técnico de informática (40 horas semanais, R$ 1,7 mil) e outra para engenheiro clínico (40 horas semanais, R$ 5.063) para atuarem na Administração Central da Fhemig, na Cidade Administrativa. O edital está disponível neste link





Com inscrições de 31 de janeiro a 11 de fevereiro, são 30 vagas, conforme descrição no edital : um médico anestesiologista, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; três cirurgiões gerais, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; sete médicos clínicos, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; dois neurocirurgiões, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; um médico ortopedista, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; dez médicos pediatras, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; um assistente social, 40 horas semanais, R$ 3.464; quatro técnicos de enfermagem, 40 horas semanais, R$ 1.755; um técnico de informática, 40 horas semanais, R$ 1,7 mil.

As inscrições são feitas on-line. A Fhemig destaca que o sistema é incompatível com celulares. Assim, é preciso fazer o cadastro pelo computador, de preferência nos navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox 3.5. Veja as vagas abaixo: