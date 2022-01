UnB abre inscrições de concurso público com 174 vagas

(foto: CB/D.A Press)

Os interessados em pleitear uma vaga na Unb devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe , banca organizadora do certame. O período para se inscrever vai das 10h de 28 de janeiro às 18h de 15 de fevereiro.





Após o preenchimento do formulário, o candidato tem até o dia 16 de março para quitar a taxa de inscrição, no valor de R$112,50 para vagas de nível superior e R$76,50 para nível intermediário. Inscritos no Cadùnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção do valor da taxa.

A Universidade de Brasília (UnB) abre nesta sexta-feira (28/1) as inscrições do concurso público com 174 vagas. Destas, 37 serão para cargos de nível superior e 137 para nível intermediário ( médio/técnico) da Fundação Universidade de Brasília.