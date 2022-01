Exército homologa concurso com 1.100 vagas para sargentos

(foto: Exército/Divulgação) O concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA 2022) do Exército Brasileiro teve resultado final homologado nesta quinta-feira (27/1), no Diário Oficial da União. Agora, será iniciado o curso de formação dos futuros sargentos.





O curso terá início em março. No final, 1.100 novos profissionais serão nomeados no cargo. A formação será nas especialidades de música, saúde e geral.





O curso será realizado na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro; e no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAVEx), em Taubaté/SP.





O concurso foi aberto em maio de 2021. Os candidatos passaram por provas objetivas, avaliação de títulos, exame de habilitação musical (para os candidatos da área de Música), investigação social, exame de aptidão física preliminar, revisão médica e exame de aptidão física definitivo.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes