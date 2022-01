MPGO abre concurso com 35 vagas e salários de até R$8,9 mil

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou edital de novo concurso para provimento de cargos do quadro do serviço auxiliar de Goiânia. São 35 vagas, de níveis médio e superior, distribuídas da seguinte forma:

Analista Contábil: 5

Analista em Edificações/Arquitetura e Urbanismo: 2

Analista em Informática: 1

Analista em Serviço Social: 1

Analista Jurídico: 2

Assistente Administrativo: 6

Assistente de Informática: 3

Assistente Programador: 4

Secretário Assistente: 11

Para os cargos de nível médio, a remuneração atribuída será de R$4.437,22, enquanto para graduados o MP GO proporciona R$8.912,97 mensais. Todos os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições e as provas serão de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , com abertura do prazo em 31 de janeiro e término em 7 de março. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 1º de maio.