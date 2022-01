Concurso Ibama: locais de prova estão disponíveis para consulta

(foto: Ibama/Divulgação) Concurseiros, atenção. O Cebrasp e e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) liberaram a consulta dos locais de prova. Os candidatos podem acessar as informações pelo site da banca , organizador da seleção.





A banca também publicou um edital de convocação para as provas objetivas e discursivas, que terão caráter eliminatório e classificatório. O documento confirma que os exames serão aplicados no próximo domingo (30/1) em horários diferentes a depender do cargo:

analista ambiental e analista administrativo (nível superior): provas no turno da manhã, às 8h; técnico ambiental (nível médio): provas no turno da tarde, às 15h.





A orientação é chegar ao local de prova com uma hora de antecedência. Os candidatos devem apresentar documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.





O uso de máscara de proteção facial, que cubra o nariz e a boca, também será obrigatório, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. Os participantes serão submetidos à verificação da temperatura corporal e deverão respeitar o distanciamento social.





A organização do concurso ainda disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.





Durante a aplicação será proibido o uso de aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto, borracha, além de acessórios como boné, chapéu e gorro.





Dica: leve água em garrafa transparente, sem rótulo. Caso deseje levar lanches, retire da embalagem original e cubra com papel filme ou plástico transparente.





Provas





As provas objetivas vão contemplar 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. O candidato deve marcar certo ou errado em cada item. Já na prova discursiva será exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas.





Concurso Ibama





O concurso para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 568 vagas imediatas. Desse total, 432 são para técnico ambiental, com R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40. Para este cargo é exigido o ensino médio completo. Nesse caso, as chances estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.





As outras vagas são para cargos de nível superior e estão divididas entre analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Em ambos os casos, o requisito é ter graduação em qualquer área. As remunerações são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.