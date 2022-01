UnB abre concurso público com 174 vagas para níveis superior e médio

(foto: CB/D.A Press) Saiu o edital para o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva da Universidade de Brasília (UnB). O documento foi publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (25/01). Ao todo, o certame vai oferecer 174 vagas. Destas, 37 serão para cargos de nível superior e 137 para nível intermediário ( médio/técnico) da Fundação Universidade de Brasília.





Os aprovados no novo concurso vão receber remuneração inicial de R$ 4.180,66 para vagas de nível superior e R$ 2.446,96 para as vagas de nível técnico/médio. Esses valores já incluem alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para quase todos os cargos, exceto para o cargo de médico, que cumprirá 20h semanais. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:





Nível Superior

Cargo 1: Administrador- 15 vagas;

Cargo 2: Arquiteto e Urbanista - 1 vaga;

Cargo 3: Assistente Social - 3 vagas;

Cargo 4: Bibliotecário-Documentalista - 3 vagas;

Cargo 5: Contador - 2 vagas;

Cargo 6: Engenheiro - Área: Civil - 3 vagas;

Cargo 7: Estatístico - 1 vaga;

Cargo 8: Farmacêutico 2 vagas;

Cargo 9: Fonoaudiólogo 1 vaga;

Cargo 10: Médico - Área: Trabalho - 2 vagas;

Cargo 11: Produtor Cultural - 1 vaga;

Cargo 12: Psicólogo - Área: Organizacional -1 vaga;

Cargo 13: Químico - 2 vagas;





Nível intermediário:

Cargo 14: Técnico em Assuntos Educacionais - 10 vagas;

Cargo 15: Assistente em Administração 100 vagas;

Cargo 16: Técnico de Tecnologia da Informação 25 vagas;

Cargo 17: Técnico em Contabilidade - 2 vagas.





Há vagas reservadas para candidatos deficiência e candidatos negros. O concurso será organizado pelo Cebraspe , que também será o responsável pela elaboração das provas.





Inscrições

Os interessados em pleitear uma vaga na Unb devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe , banca organizadora do certame. O período para se inscrever vai das 10h de 28 de janeiro às 18h de 15 de fevereiro.





Após o preenchimento do formulário, o candidato tem até o dia 16 de março para quitar a taxa de inscrição, no valor de R$112,50 para vagas de nível superior e R$76,50 para nível intermediário. Inscritos no Cadùnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção do valor da taxa.





Etapas

Todos os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas, compostas por 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos da área pleiteada. Os itens deverão ser julgados em certo ou errado. Cada questão terá o valor de 1 ponto positivo se estiver de acordo com o gabarito ou 1 ponto negativo, se estiver em desacordo.



Os candidatos para uma vaga de nível superior serão submetidos ainda a uma prova discursiva, que valerá 30 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.





Tanto as avaliações objetivas quanto as discursivas estão previstas para serem aplicadas em 10 de abril de 2022.





O prazo de validade do concurso será de dois anos contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.