Confeitar Minas - Especial Páscoa: saída para aumentar a renda

A confeitaria já se prepara para a Páscoa, melhor data do ano para ampliar os negócios e aumentar a renda seja de empresários, donas de casas e pessoas desempregadas (foto: 165106/Pixabay) A confeitaria já começa a se preparar para a Páscoa, melhor data do ano para o setor. Época democrática, que amplia os negócios de grandes empresários e profissionais autônomos, donas de casas, e pessoas desempregadas que veem a chance de ampliar a renda familiar. Oportunidades não faltam e o Empreendendo no Lar se propõe a ajudar quem quer faturar nesta época.









Serão disponibilizadas aulas gratuitas e pagas (a partir de R$ 30), com temas variados. Entre outras, serão ministradas aulas sobre ovos de Páscoa, brigadeiros gourmet, brownies e cupcakes, além de palestras e mentorias sobre empreendedorismo, finanças e marketing. O Projeto vai realizar mais uma edição do Confeitar Minas – Especial Páscoa, de 15 a 17 de fevereiro na sede do Sebrae-MG (Av. Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada), em Belo Horizonte, para divulgar as principais tendências e novidades de receitas para a Páscoa deste ano, que será no dia 17 de abril.Serão disponibilizadas(a partir de R$ 30), com temas variados. Entre outras, serão ministradas aulas sobre ovos de Páscoa, brigadeiros gourmet, brownies e cupcakes, além de palestras e mentorias sobre empreendedorismo, finanças e marketing.





Serão mais de 400 vagas para as aulas gratuitas. As inscrições para essas aulas deverão ser realizadas nos próprios dias da sua realização, no local do evento. Os interessados devem chegar 30 minutos antes das aulas, quando serão distribuídas as senhas.





“Os conteúdos das aulas vão do básico ao avançado”, explica Dani Formigueiro, idealizadora do Empreendendo no Lar, confeiteira e organizadora do Confeitar Minas. Ela diz que a proposta do evento é, além de aperfeiçoar os conhecimentos e apresentar as novas tendências para os profissionais que já atuam na Confeitaria, capacitar pessoas que estão querendo entrar agora nesse ramo para que tenham a possibilidade de gerar renda inclusive trabalhando de casa.





São mais de 30 aulas. Uma delas, no dia 16 de fevereiro, será destinada exclusivamente às pessoas surdas, com intérprete de libras. O chef Alexandre Palione vai ensinar a fazer ovo torta de limão. “Os deficientes auditivos precisam ter acesso a conteúdo. A inclusão social passa pela geração de renda”, afirma Dani Formigueiro, a idealizadora do projeto.



Haverá também oficinas para crianças que terão a oportunidade de aprender e fazer ovos de Páscoa, cupcakes e bolo de cenoura. O evento seguirá todos os protocolos de segurança: o uso de máscaras e o distanciamento social durante as aulas serão medidas adotadas.





Está é a 8ª edição do Confeitar Minas, que ocorre duas vezes por ano: no Natal e na Páscoa. Tudo começou com a criação do Empreendendo no Lar, Projeto criado em 2016. A proposta é incentivar o empreendedorismo feminino. “Nosso trabalho é atualizar as pessoas não só com receitas, mas também no preparo da gestão – marketing, fotografia, vendas – para que possam gerar renda”, diz Dani Formigueiro.



Serviço





Evento: Confeitar Minas 2022 - Especial de Páscoa

Programação:





15 de fevereiro

13h30 às 15h, chef Grazielle Quenupe: Bolo Cesta com Brigadeiro em Ponto de Bico

15h30 às 17h, chef Kelma Gual: Cookie Box

15h30 às 17h, chef Larissa Saad: Decoração de Páscoa em Chantininho

15h30 às 17h, chef Juscelma Oliveira e Juju, em Oficina Kids: Oficina de Ovos de Páscoa e Cupcake

17h às 19h, chef Isabela Franco: Ovo Casca recheada de Brownie de Nutella e várias dicas de otimização de processos e embalagens

17h30 às 19h, chefs Dayane Gomes e Paloma Viana: Pinata Cake e PopScle

17h30 às 19h30, chef Maria José: Ovo de colher Bbrownie Red Velvet, recheio de Cream Chesse e e frutas vermelhas

16 de fevereiro

13h30 às 15h, chef Lucimara Abreu: Doces Personalizados de Páscoa

13h30 às 15h, chef Caroline Mesquita: Bolo Caseiro especial para Páscoa (bolo de chocolate em forma decorada)

13h30 às 15h, chef Dinho da Matta: Brigadeiros Gourmets e Tendências

15h30 às 17h, chef Andréa Vidal: Oficina Kids: Ovo de Colher (cada aluno vai fazer a casquinha, rechear com brigadeiro e decorar com confetes)

15h30 às 17h, chef Tathi Fabulosa: Ganache de Chantilly: bolo chocolatudo, dicas de vendas e crescimento das redes sociais

15h30 às 17h, chef Alexandre Palione: Ovo Torta de Limão (aula exclusiva para surdos) Gratuita

17h às 19h, chef Regiane Medeiros: Recheios Gourmets para Ovos de Colher

17h30 às 19h, chef Célia Soares: Recheios para Ovos de Colher: Trufados, mousses e brigadeiros gourmet, da montagem à decoração

17h30 às 19h, chef Eveline Monteiro: Biscoitos Decorados

17h30 às 19h, chef Lucas Almeida: Ovos Recheados e Cravejados

17 de fevereiro

13h30 às 16h30, chef Luisa Maximiano: Master Class Chocolate

15h30 às 17h, chef Nalda Galvão – Oficina Kids Ovos de Páscoa e Bolo de Cenoura

15h30 às 17h, chef Silvia Muradas: Pirulito e CupCakes Decorados com Pasta de Leite Ninho

15h30 às 17h, chef Naná Negrão: Barra de Chocolate Recheada e Confecção de Apliques para Sprinkles

17h30 às 19h, chef Biel: Tendências Ovos 3D

17h30 às 19h, chef Alessandra Assis: Bolo Tronco com Lascas de Chocolate

17h30 às 19h, chef Nildete Santos: Páscoa Vender e Lucrar, Temperagem e Ovos de Páscoa