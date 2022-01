Osasco abre concurso para guardas municipais

A Prefeitura de Osasco, em São Paulo, realiza um novo concurso público com 160 oportunidades para a Guarda Municipal. Das vagas de guarda, são 80 para homens e 80 para mulheres. O cargo exige nível médio e CNH nas categorias A e B. Não há limite de idade e nem altura mínima.





O salário inicial da carreira é de R$ 1.309,02, além de 80% de adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Além dos ganhos, os contratados terão auxílio-transporte e cesta básica mensal.





As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Vunesp de 1º de fevereiro a 10 de março. A taxa de participação custa R$ 68,50.





A isenção da taxa poderá ser solicitada por doadores de sangue residentes em Osasco até 2 de fevereiro.





As provas estão marcadas para 17 de abril. Os exames terão a duração de três horas, no período da tarde. Serão 50 questões sobre português, matemática e conhecimentos específicos do cargo.





Os candidatos também serão avaliados em teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.





O concurso terá dois anos de validade, podendo ser prorrogado por igual período.