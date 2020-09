Até o dia 25 de setembro, a Ericsson receberá inscrições de jovens que tenham interesse em participar do Programa de Estágio e Trainees 2021.



Na edição desse ano, há 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação na Ericsson Brasil. Há também duas vagas adicionais de trainee (uma para atuar na Ericsson Argentina e uma para atuar na Ericsson Chile). Todas as contratações ocorrerão localmente no país de origem.





14:30 - 01/09/2020 Jaguar Mining abre programa de trainee atrair talentos com mentes inovadoras, espírito de curiosidade, interesse genuíno em tecnologia, e que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos que marcarão o setor de Telecom e transformarão toda a sociedade - como por exemplo o 5G, próxima geração de conectividade móvel que habilitará um número expressivo de novos negócios e aplicações. A inciativa tem como objetivocom mentes inovadoras, espírito de curiosidade, interesse genuíno em tecnologia, e que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avançosque marcarão o setor de Telecom e transformarão toda a sociedade - como por exemplo o 5G, próxima geração de conectividade móvel que habilitará um número expressivo de novos negócios e aplicações.





Os perfis selecionados iniciarão suas atividades na Ericsson em janeiro do ano que vem e terão oportunidade imediata de participarem de projetos relevantes que estão sendo capitaneados pela Ericsson como empresa líder em seu setor.





Segundo Silvio Paciello, VP people para a Ericsson no cone sul da América Latina, fazer um programa como este é um motor importante na estratégia da companhia. "Na Ericsson, as pessoas são nosso maior ativo. No centro da jornada de inovação em que estamos inseridos, estão as pessoas dedicadas a impulsioná-la. É o nosso pessoal que cria a tecnologia revolucionária pela qual somos reconhecidos. São as pessoas que ajudam a cultivar a trajetória de sucesso global que vimos construindo nesses mais de 95 anos desde que iniciamos nossa operação no Brasil."





Conforme o executivo, empresa se empenha em valorizar seus colaboradores. "Não somos nada sem nossas pessoas e é por isso que trabalhamos 100% focados para captar, reter e desenvolver os melhores talentos do mercado, criando assim um time forte, versátil, preparado para apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa. E, mais do que isso, a transformação e evolução do mercado em que atuamos".





Outro bom exemplo é o fato de que mais de 50% do time de liderança que atualmente reporta ao presidente Eduardo Ricotta começou na companhia como estagiário ou trainee. O próprio Ricotta iniciou sua carreira na Ericsson como estagiário há cerca de 25 anos. Hoje, à frente da operação LATAM South, faz questão de manter uma agenda ativa com os estudantes e recém-graduados. talentos ganhou ainda mais representatividade na Ericsson nos últimos três anos, mas é uma marca da empresa há bastante tempo. O índice de efetivação de estudantes historicamente é considerado relevante, superando a casa dos 60-70%.Outro bom exemplo é o fato de que mais de 50% do time de liderança que atualmente reporta aoEduardo Ricotta começou na companhia como estagiário ou trainee. O próprio Ricotta iniciou sua carreira na Ericsson como estagiário há cerca de 25 anos. Hoje, à frente da operação LATAM South, faz questão de manter uma agenda ativa com os estudantes e recém-graduados.





"Como parte do trabalho de mentoria e job rotation que realizam no decorrer dos 12 meses de programa, os trainees exercem um papel chave como young advisors da presidência. Faço questão de ouvir o grupo sobre diversos temas e envolvê-lo em projetos estratégicos. Todos ganhamos com isso", diz Ricotta.



"O mix de perfis, experiências e novas visões que nosso programa permite alcançar é o oxigênio para que a Ericsson mantenha seu pioneirismo e protagonismo. Nossa liderança em infraestrutura e tecnologia permite que os jovens apliquem, na prática, tudo aquilo que estão aprendendo, ou aprenderam, sempre contando com o apoio dos nossos profissionais mais experientes, que têm um espírito extremamente colaborativo", agrega.



Para se inscrever: https://www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/talentos-2021



Programa de estágio





Com duração de até dois anos, o programa de estágio da Ericsson foi elaborado para oferecer a plataforma de desenvolvimento que os jovens precisam para fazer um significativo avanço em suas carreiras, com experiências que irão maximizar suas habilidades de negócios, adicionar mais conteúdo aos seus repertórios e prepara-los para impactar positivamente o cenário global das telecomunicações. As praças de atuação são São Paulo, Indaiatuba, São José dos Campos e Rio de Janeiro.



Habilidades técnicas e idiomas





É necessário ter habilidades no pacote Microsoft Office. Somos flexíveis quanto ao domínio do inglês e do espanhol, mas eles são diferenciais para algumas posições-chave.





Cursos de bacharelado





Ciência da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, engenharia de telecom, administração de empresas, economia, sistemas de informação/TI, ciência de dados, matemática, relações institucionais, comunicação, marketing e publicidade.



Benefícios oferecidos





Bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, restaurante no local ou vale-refeição, horário flexivel, workplace flexível, participação em projetos, recesso de fim de ano, plataforma de desenvolvimento (degreed), frutas no escritório, programa Gympass, bicicletário e chuveiro (dependendo da localização), entre outros.



Programa de trainee





Tem duração de 12 meses e oferece aos candidatos a possibilidade de obter uma visão global da empresa. O programa será planejado e orientado por diferentes gestores e profissionais da área de people, visando proporcionar aprendizado diferenciado para que os trainees possam assumir, futuramente, posições de destaque na companhia.



Para ser elegível à candidatura, é preciso ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020. Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, além de inglês fluente, são requisitos fundamentais. Espanhol será considerado um diferencial na decisão final.