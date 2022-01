CGU publica resultado de isenção das taxas de inscrição do concurso

A Controladoria Geral da União (CGU) divulgou os resultados preliminares dos pedidos de isenção das taxas de inscrição. Quem solicitou pode entrar com recurso até a próxima segunda-feira (24/1), no site da FGV

Vale lembrar que podiam solicitar a isenção os candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. As inscrições seguem abertas pelo site da banca organizadora até 1° de fevereiro.

A taxa de participação é de R$ 80 para técnico e R$ 120 para auditor.

Estão em jogo 375 vagas como auditor e técnico. Para técnicos, os ganhos mensais começam em R$ 7.283,31. Para auditores, o vencimento inicial é de R$ 19.197,06. A jornada para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas estão previstas para 20 de março. O exame será composto por 80 questões de múltipla escolha para técnicos e 110 para auditores, além de uma dissertação. As provas serão aplicadas nos turnos matutino e vespertino. Saiba tudo!