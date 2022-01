Concurso CRT 4: retificação no edital muda o número de vagas

(foto: Divulgação)

Com isso, as vagas previstas no edital CRT 4 para o estado do Paraná serão excluídas do certame. Sendo assim, o concurso passa a ofertar 260 vagas para diversos cargos.

Os candidatos que realizaram inscrição e pagamento de taxa para cargos da jurisdição do Paraná deverão solicitar a devolução do valor pago referente à inscrição do certame, no site do Instituto Quadrix, organizador. O prazo para solicitar a devolução das taxas vai das 10 horas do dia 17 de janeiro de 2022 às 10 horas do dia 17 de fevereiro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF). Para isso, é necessário acessar o campo da inscrição, clicar em “cancelamento” e informar os dados solicitados.

A devolução da taxa de inscrição será realizada até o dia 3 de março de 2022, de acordo com os dados informados pelo candidato. Os valores variam entre R $59, R $65 e R $75, a depender do cargo.





Primeiro Concurso

Esse será o primeiro concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região. As oportunidades serão para agente de fiscalização e auxiliar de fiscalização, sendo necessário possuir nível médio técnico. As remunerações irão variar entre R$ 2.000 e R$ 3.300, além dos benefícios.