Concurso SEDF: candidatos com deficiência são convocados para avaliação biopsicossocial

(foto: SEDF/Divulgação) Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os candidatos com deficiência foram convocados para a avaliação biopsicossocial. A informação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta sexta-feira (21/01).





Os candidatos, habilitados na prova objetiva e convocados, somente poderão realizar a avaliação biopsicossocial na data, no local e no horário designados no comprovante, disponível por meio de consulta individual desde as 20h de 19 de janeiro de 2022 no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br.





Segundo o edital, os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de documento de identidade original; laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório, de acordo com o modelo constante do Anexo V do Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021), emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.





Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos últimos 12 (doze) meses, conforme previsto no subitem 13.4 do Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021.

Já os candidatos que possuem deficiência visual, devem apresentar laudo médico com informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos.





O documento informa ainda que não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento na data, no local e no horário de chegada estabelecidos no comprovante de avaliação biopsicossocial, considerando o limite de tolerância de 10 minutos, implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. O resultado preliminar na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência será divulgado na data provável de 25 de janeiro de 2022.

Concurso Secretaria de Educação

As provas do concurso da SEDF foram aplicadas em dezembro de 2021. O objetivo é preencher o cadastro reserva para o cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 1.929,43 para 20 horas semanais de trabalho e R$ 3.858,87 para 40 horas semanais.





Organizado pelo Instituto Quadrix,os exames foram compostos por 100 itens. As questões de certo ou errado cobraram as disciplinas de Lei de diretrizes e bases da educação nacional; fundamentos e bases legais da educação; currículo e produção do conhecimento; processo de ensino - aprendizagem, gramática e interpretação de texto; Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Complementar 840/11; Estatuto da Criança e do Adolecente; Ride; e bases legais e temas da educação Nacional e Distrital.





O processo seletivo terá validade de um ano, com chance de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado final estiver válido, a Secretaria de Educação poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.