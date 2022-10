Ministério Público de MG publica edital com salário inicial de até R$ 6 mil

(foto: MPMG/Divulgação)



Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) publicou edital de novo concurso público com a oferta de 101 oportunidades para os cargos de analista e oficial do Ministério Público. O documento foi divulgado na última quarta-feira (19/10).

Além das vagas de preenchimento imediato, o certame conta ainda com diversas chances para formação de cadastro de reserva. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 4.075,84, para oficial, e R$ 6.279,14, para analista, além do vale-lanche e auxílio-saúde para ambas as funções.









As inscrições serão abertas no dia 1º de novembro, e ficarão disponíveis até o dia 5 de dezembro. Os candidatos poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan . As taxas são de R$ 90,00, para nível médio, e R$ 100,00, para superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de exame de conhecimentos, que consiste na realização de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados nos municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, todos localizados no Estado de Minas Gerais.

Cargos abertos

As vagas abertas no concurso público do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) estão divididas entre as seguintes especialidades:





Nível médio:



Oficial - Serviços Diversos

Nível superior:



Analista – Administração Pública

Analista – Arquitetura

Analista – Biblioteconomia

Analista – Ciências Contábeis

Analista – Design Gráfico

Analista – Engenharia Civil, Segurança do Trabalho, Elétrica e Mecânica

Analista – Estatística

Analista – Fisioterapia

Analista – História

Analista – Jornalismo

Analista – Letras

Analista – Medicina Cardiologia, do Trabalho e Clínica Médica

Analista – Pedagogia

Analista – Psicologia

Analista – Relações Públicas

Analista – Serviço Social

Analista – TI

