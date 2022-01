IBGE oferece vagas de trabalho em Contagem com salário de até R$ 2.830

Inscrições terminam nesta sexta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Quem está em busca de emprego em Contagem, na Grande BH, mesmo que seja temporário, tem a oportunidade de participar do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para trabalhar na produção do Censo 2022. As inscrições terminam nesta sexta-feira (21/1).

O Instituto destinou para o município 632 vagas temporárias com salários que variam entre R$ 1.400 e R$ 2.830. Os selecionados trabalharão como Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Municipal e Recenseador. Para a função de agente é exigido o ensino médio completo. Para recenseador, ensino fundamental completo.

Ao todo, são 571 vagas para Recenseador, 56 para Agente Censitário Supervisor e cinco vagas para Agente Censitário Municipal. Os contratos de trabalho variam entre três e cinco meses de duração dependendo do cargo, mas podem ser prorrogados caso o profissional necessite de mais tempo para concluir o censo.

As inscrições podem ser feitas através do site