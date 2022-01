PCDF retifica edital de concurso com 300 vagas para escrivães

(foto: PCDF/Divulgação)





Será eliminado do concurso o candidato que:





a) se recusar a ser filmado;

b) prestar declaração falsa; ou

c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.



O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto.



Na hipótese de constatação de declaração falsa pela autoridade policial, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990/2012.



Caso, por unanimidade, a comissão de heteroidentificação verifique a possibilidade de que o candidato tenha prestado declaração falsa, os documentos e informações referentes ao referido candidato serão encaminhados às autoridades policiais competentes para apuração, juntamente com o parecer emitido pela comissão, que deverá conter a motivação desse encaminhamento, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.



As hipóteses de que tratam os subitens 6.2.9.1 e 6.2.9.2 deste edital não ensejam o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação.





A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) publicou uma nova retificaçã o no edital do concurso público com 300 vagas para escrivães. A alteração é no procedimento de heteroidentificação. O texto ressalta que, se constatado declaração falsa, além de eliminado da seleção, o candidato será investigado pelas autoridades policiais. O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na manhã desta quinta-feira (20/01).