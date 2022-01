Governo Federal lança concurso com 701 vagas para novo hospital

Uma das novidades deste concurso é que as provas serão feitas em capitais de outros estados, além do Amapá (foto: Yerson Retamal/Pixabay ) O Governo Federal abriu concurso público com 701 vagas para o novo Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap), localizado na cidade de Macapá, capital do estado. Promovido pela Rede Ebserh/MEC , o concurso oferece 122 vagas para a área médica, 492 para a área assistencial e 87 vagas para a área administrativa, além de formação de cadastro de reserva.





As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico do IBFC , banca organizadora do concurso, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto”, a partir das 10h do dia 18 de janeiro até às 23h do dia 21 de fevereiro (horário de Brasília). O último dia para o pagamento do boleto bancário será 22 de fevereiro.





"Trata-se de uma nova unidade hospitalar, construída do zero. Agora, será colocada definitivamente em funcionamento, ampliando a assistência à saúde da população do Amapá e da região Norte, além de dar o apoio necessário como campo de prática para a formação de profissionais de saúde pela Unifap", esclareceu o presidente da rede Ebserh/MEC, Oswaldo Ferreira.





O diretor de gestão de pessoas da rede Ebserh/MEC, Rodrigo Barbosa, conta que uma das novidades deste concurso é que as provas serão feitas em capitais de outros estados, além do Amapá. “Teremos provas em Macapá (AP), Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luis (MA) na data provável de 3 de abril deste ano”, enumera o diretor.



Etapas





O extrato do concurso foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 13, e os editais normativos serão disponibilizados no decorrer de sexta-feira, dia 14. As demais publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes ao concurso público serão divulgados no endereço eletrônico do IBFC.





“Temos uma força de trabalho comprometida e qualificada, que proporciona aos hospitais da Rede Ebserh/MEC os avanços e melhorias necessários para um atendimento de saúde de qualidade, aliado ao ensino e à pesquisa. Por sermos uma rede de hospitais de ensino, temos um compromisso de formar com excelência profissionais de saúde, além de oferecer assistência médica para a população mais carente do nosso país. No HU-Unifap não será diferente”, finalizou Oswaldo Ferreira.