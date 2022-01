Telebras reabre inscrições para o cargo de assistente técnico

(foto: Divulgação)

O cargo de técnico em gestão de telecomunicações exige nível médio completo e curso técnico em telecomunicações, eletrônica ou eletrotécnica. Além de registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT). A remuneração inicial para os aprovados neste certame será de R$ 8.766,57. A maioria das vagas são para lotação em Brasília e Rio de Janeiro. O período de inscrições e de solicitação de isenção de taxa inicia às 10h do dia 17 de janeiro e vai até às 18h do dia 21 do mesmo mês. As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe , organizadora da seleção. Para homologar a participação, o candidato deve quitar a taxa de inscrição, no valor de R$70,00, até o dia 03 de fevereiro. Os demais prazos, como as datas de aplicação dos exames e divulgação de resultados permanecem inalteradas, de acordo com o edital de abertura . O Concurso Telebras 2021 teve o primeiro edital publicado em novembro do ano passado. A seleção busca preencher vagas efetivas e formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. Por ser uma sociedade de economia mista, o regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).