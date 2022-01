Polícia Militar do DF chama aprovados no concurso de 2018

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (14/1), a inclusão, no efetivo da corporação e na Academia de Polícia Militar, de novos soldados aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), para diversas áreas, lançado em 2018.





Desde 2019, foram aprovados mais de 1.500 candidatos em concursos da PMDF. No ano passado foram 775 praças e 112 oficiais e, neste ano, são 500 praças e 87 oficiais.





Concurso

Ao todo, o concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. A oferta é de 2.000 vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente. O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe).





Os candidatos fizeram prova objetiva, redação, teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e investigação de vida pregressa e social. A primeira fase se iniciou em maio de 2018. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca organizadora.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader