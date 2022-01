InfoJobs divulga 4,5 mil vagas de estágio

Há ocupações em praticamente todas as áreas, com destaque para: administração, comercial, vendas e engenharia (foto: Naassom Azevedo/Pixabay )



Para os candidatos que tiverem interesse em concorrer às vagas oferecidas, basta entrar no site do InfoJobs e se inscrever para as oportunidades. "A oferta de vagas para estágio cresceu quase 5% em dezembro de 2021, em relação a julho. Já no que diz respeito às áreas, notamos um crescimento acentuado no setor de educação, visto que as vagas cresceram 24,3% no último semestre", observa Ana Paula Prado, country manager do InfoJobs. InfoJobs , empresa de tecnologia para RH, levantou que está com mais de 4.500 vagas de estágio disponíveis em sua plataforma. As oportunidades são para diversas áreas e os salários variam de R$ 600 a R$ 2,2mil.



Além disso, apesar de terem ocupações em praticamente todas as áreas, algumas se destacam, como administração (856), comercial e vendas (510), engenharia (409), saúde (347) e marketing (329).



Tenda Atacado, Grupo Zelo, Saint-Gobain Brasil e Gi Group estão entre as empresas que estão divulgando as oportunidades.





Ana Paula aconselha aos estudantes que prestem atenção às exigências da vaga, antes de se inscrever. "É muito comum que algumas soft skills sejam valorizadas nesse tipo de oportunidade. Por isso, busque saber o que seus possíveis empregadores procuram em um candidato a estágio e seja sempre sincero, mesmo que essa seja sua primeira inserção no mercado de trabalho", pontua a Country Manager.

FALTA DE EXPERIÊNCIA

Dentro desse contexto, uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp e Symplicity, com apoio do InfoJobs e da CIA de Talentos, com 8,5 mil alunos e egressos da educação superior, mostrou que falta de experiência ainda é considerada a maior dificuldade enfrentada pelos jovens ao buscarem se inserir no mercado de trabalho.





"Nesse aspecto é importante que as empresas analisem a régua de contratação para profissionais juniores, mas também que as instituições acadêmicas busquem promover atividades práticas e extracurriculares para que os profissionais adquiram experiência", finaliza Ana Paula.