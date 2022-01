PMDF convoca candidatos aprovados em concurso para entrega de documentos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (12/1), mais uma convocação para entrega de documentos de candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), lançado em 2018.





Os candidatos selecionados devem comparecer ao corpo da guarda da Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), situada no Setor Policial, Área Especial, Conjunto 04, Asa Sul, Brasília-DF, em 18 de janeiro. Confira a lista na página 63!





Concurso





Ao todo, o concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. A oferta é de 2.000 vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente. O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe).





Os candidatos fizeram prova objetiva, redação, teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e investigação de vida pregressa e social. A primeira fase se iniciou em maio de 2018.O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca organizadora.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes