PCDF retifica edital de concurso público para escrivães

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou uma nova retificação referente ao cargo de escrivão no concurso público que oferece 300 vagas para o cargo. O documento, publicado no Diário Oficial do DF nesta terça-feira (11/1), define que os inscritos deverão comparecer no local da avaliação biopsicossocial munidos de documento de identidade original e do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 90 dias que antecedem a avaliação.