Seleção da Petrobras tem mais de 210 mil inscritos para 4,5 mil vagas

Haja concorrência! A Petrobras divulgou, na última segunda-feira (10/1), o número de inscrições realizadas na seleção pública para nível superior. São 212 mil candidatos disputando as 4.537 vagas. Vale ressaltar que, do quantitativo, são 757 vagas imediatas 3.780 para formação de cadastro reserva.





Segundo a estatal, a relação de candidato por vaga do certame é de 566. "O elevado número de inscritos no concurso reflete o interesse do mercado de trabalho em atuar na companhia, que é reconhecida pela excelência de seu corpo técnico”, publicou a empresa.





As vagas são para profissionais de Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.





! Os salários variam entre R$6.937,43 e R$11.716,82 e os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade. Saiba tudo aqui





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes