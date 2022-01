Prefeitura de Mangaratiba-RJ divulga edital com 182 vagas para professores

(foto: Divulgação/Google) A Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a 85km da capital, divulgou um novo edital de processo seletivo. A oferta é de 182 vagas temporárias para professores.





Do total de vagas, 52 são para professor I, que contempla Educação Infantil até o 9º ano, com remuneração de R$1.718,43. Estes vão exercer jornada de trabalho de 18 horas semanas.





Para professor II, são 130 vagas para quem tiver habilitação e possa atuar da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. A jornada para este cargo é de 25 horas semanais e salário de R$1.193,06.

As disciplinas a serem ministradas pelos servidores serão as seguintes:

Matemática;

Ciências;

História;

Geografia;

Artes;

Educação Física;

Língua Portuguesa;

Inglês;

Física; e

Química.

Inscrições até domingo (16/01)

Para participar do processo seletivo é preciso preencher um formulário com todos os dados para cadastro. Os candidatos têm entre os dias 10 e 16 de janeiro para se inscreverem.

No ato da inscrição, o candidato vai receber um comprovante de inscrição, que deve ser anexado e enviado junto do envelope que comprovem as informações cadastrais e de títulos. O processo seletivo é gratuito.





Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos e experiência profissional, que será realizada pela comissão do processo seletivo. Esta será uma etapa única, tendo caráter eliminatório e/ou classificatório.





Veja o cronograma:

Entrega dos títulos e comprovante de experiência - 17 e 18 de janeiro;

Divulgação da classificação - 26 de janeiro;

Recurso - 27 de janeiro;

Resultado final após recurso e divulgação da listagem de classificados - 1º de fevereiro; e

Convocação de acordo com o número de vagas - 3 e 4 de fevereiro.