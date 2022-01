Para todos os níveis: SEST/SENAT abrem seis processos seletivos

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) estão com inscrições abertas de seis seleções para unidades operacionais distribuídas entre as regiões sul e norte. As seleções são para todos os níveis de escolaridade e o salário pode chegar a R$ 4,5 mil, além de benefícios como plano de saúde e atendimento odontológico e psicológico.

As inscrições devem ser feitas pelo site do SEST/SENAT e os candidatos serão submetidos a avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista. O contrato de trabalho dos selecionados poderá ser por tempo indeterminado sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou por prazo determinado. Todos os processos seletivos são orientados pelo Manual do Candidato, disponível no portal da instituição. Veja quais são as vagas: