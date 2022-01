Escriturário: Banco do Brasil convoca 93 aprovados em concurso

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A previsão é que os demais classificados, dentro do número de vagas, sejam convocados nos próximos dias, assim como os aprovados para Escriturário - Agentes de Tecnologia. O último certame do Banco do Brasil foi o maior da história do país com 1,6 milhão de inscritos. O e-mail e o endereço utilizados para chamamento são os informados pelo candidato no momento da inscrição no concurso. O candidato que precisar atualizar seus dados pode obter informações por meio do WhatsApp do BB (61) 4003-5291 — ou presencialmente junto ao gestor da agência para a qual foi convocado.

Há esperança para aprovados no cadastro reserva Os candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso Banco do Brasil também podem ser convocados. A expectativa, de acordo com o BB, é que as chamadas tenham início no segundo semestre de 2022, considerando as necessidades do BB.

Banco do Brasil teve o maior concurso da história do país O concurso do Banco do Brasil, para todos os estados e o Distrito Federal, recebeu 1.645.975 inscrições no total. E, segundo a Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção, trata-se do maior concurso da história do país.

Foram registrados 1.605.751 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente Comercial e 40.224 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia. "Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional", destaca Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do BB.

Os selecionados terão remuneração de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A carga horária de trabalho será de 30 horas semanais em regime celetista. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e os seguintes benefícios: participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.