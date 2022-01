Censo 2022: processo seletivo do IBGE já contabiliza 650 mil inscritos

Tânia Rêgo/Agência Brasil (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) As inscrições foram prorrogadas até 21 de janeiro.

Segundo o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros, o órgão prevê que o número de inscritos para o processo seletivo chegue a 1 milhão até o final do período de inscrição.

Malheiros destacou que é natural prorrogar as inscrições de um certame desse porte, já que o período de inscrições anterior, aberto em uma época de festas de fim de ano, foi curto.

“Em janeiro, a gente tem diversas pessoas que começam a se movimentar em busca de uma renda para 2022 e pessoas que estavam trabalhando em atividades temporárias, situação bastante comum no final do ano. A gente também tem estudantes que estavam de férias sem se preocupar muito com a questão de renda”, disse o coordenador.

Ao todo são 208.703 vagas para os cargos de recenseador, agente censitário supervisor, agente censitário municipal, agente censitário de administração e informática e coordenador censitário de área. destas, 183.021 vagas são de nível fundamental para recenseadores, 18.420 para agente censitário supervisor (ACS), e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país.

O salário para agente censitário municipal é de R$ 2.100. A remuneração para agente censitário supervisor a equivale a R$ 1.700. Já o salário de recenseador varia conforme a produção. É possível simular a remuneração no site do IBGE. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora da seleção.

Os interessados em participar da seleção de temporários para o IBGE devem se candidatar no site da

Fundação Getulio Vargas (FGV)

, banca organizadora. Para homologar a inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e pagar a taxa de de R$ 57,50 (recenseadores) ou de R$ 60,50 (agentes), até o dia 25 de janeiro de 2022.