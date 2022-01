Bem-vindo a 2022: veja os concursos que iniciam o ano com inscrições abertas

(foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) Só neste sábado (1º/01), mais de 15 concursos estão com inscrições abertas. Ao todo, são mais de mil vagas de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para efetivos e temporários e os salários ultrapassam a marca de R$11 mil. Confira os concursos que estão com inscrições abertas neste primeiro dia do ano:

ANM A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou edital de novo concurso, com 40 vagas de nível superior em seis estados. As chances são para especialista em recursos minerais, com ganhos de R$ 9.909,30. As inscrições ficarão abertas no site do Cebraspe das 10h de 17 de dezembro às 18h de 10 de janeiro. IBGE Em outra seleção para o Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre vagas para coordenadores e agentes. São, ao todo, 1.812 vagas de nível médio para as carreiras. As inscrições devem ser efetuadas pelo site da IBFC até 10 de janeiro. Petrobras A Petrobras lançou seleção com 4.537 vagas de nível superior. São 757 imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$6.937,43 e R$11.716,82. As inscrições seguem no site da Cebraspe até 5 de janeiro. Leia mais. MPGO O Ministério Público de Goiás reabriu o período de inscrições do concurso para profissionais de nível fundamental no entorno. São quatro vagas para atuação nas promotorias de Justiça de Crixás, Cocalzinho de Goiás e Caldas Novas. Inscrições até 25 de janeiro de 2022. Basedul-RS A Badesul, do Rio Grande do Sul, abriu as inscrições do novo concurso para técnico-administrativo. A remuneração do cargo é de R$ 7.202,81. As inscrições vão até 23 de janeiro. Veja! CBAM O Corpo de Bombeiros do Amazonas abriu concurso para preencher 453 vagas de soldado e 2º tenente. A remuneração chega a R$ 7,2 mil e as inscrições podem ser feitas entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro no site da FGV. Saiba mais. SES-SP A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-SP) prorrogou o período de inscrições de dois processos seletivos com 1.049 vagas. Para o edital 10, as inscrições ficam prorrogadas até 14 de janeiro. Já para o edital 11, o período fica prorrogado até 7 de janeiro. Leia mais. SPGG-RS A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (SPGG-RS) prorrogou o período de inscrições de seis concursos públicos que totalizam 656 vagas. Agora, os interessados podem se inscrever pelo site da Fundatec até 4 de janeiro de 2022, às 17h. Confira aqui!

TJSP Cartórios O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu um novo concurso com 195 vagas para cartórios do estado. O Tribunal abre o período de inscrições em 13 de dezembro. Os profissionais podem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp até 20 de janeiro de 2022. IPE Prev O Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul (IPE Prev) oferta 72 vagas para carreiras de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas por meio do site da banca até o dia 10 de janeiro. Ganhos de até R$ 4,5 mil. SSP-AM A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas publicou edital com 150 vagas para área administrativa. As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de dezembro e 11 de janeiro na FGV. Veja. PMSP Saiu o edital de abertura do concurso público com 220 vagas da Polícia Militar de São Paulo (PMSP)! As chances são para a carreira de aluno-oficial, que exige nível médio. Inscrições disponíveis de 15 de dezembro a 20 de janeiro no site da banca organizadora, Fundação Vunesp. CRT-4 O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região (CRT-4), no Paraná e em Santa Catarina, abriu o período de inscrições do novo concurso público para profissionais com nível médio e nível superior. Ao todo, são ofertadas 520 vagas com salário de até R$ 4.510. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até 10 de janeiro de 2022. PMAM A Polícia Militar do Amazonas abriu concurso com 1.350 vagas para a corporação. A remuneração inicial pode chegar a R$ 7.180,34. O certame está sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as inscrições vão até 4 de janeiro. CRQ-21 Inscrições abertas para o novo concurso público do Conselho Regional de Química da 21ª Região (CRQ-21), no Espírito Santo. Oportunidades são para profissionais de nível médio e ganhos são de até R$ 2.264,75. Inscreva-se aqui até 17 de janeiro. UFGD O concurso da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso, oferece 24 vagas como técnico administrativo da instituição. O salário varia entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro. PARA ESTA SEMANA Veja também os concursos que abrem inscrições ainda esta semana. São mais de mil vagas, para todos os níveis de escolaridade, para inicio imediatop e formação de cadastro reserva, com salários de até R$32.004,64. CGU A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou o esperado concurso público com 375 vagas para técnicos e auditores. São 300 vagas de nível superior e 75 de nível médio. Os ganhos mensais começam em R$ 7.283,31 para técnicos. Para auditores, o vencimento inicial é de R$ 19.197,06. As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV de 3 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022. Confira. Prefeitura de Goianésia A prefeitura de Goianésia (GO) anunciou processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de preencher 173 vagas imediatas de caráter temporário, além de formação do cadastro reserva. Há vagas para profissional do magistério, profissional de apoio pedagógico; profissional intérprete de Libras e assistente de educação infantil. O salário varia entre R$ 1.284,59 e 2.444,13. A carga horária pode ser de 30 ou 40 horas, a depender do cargo pretendido. As inscrições podem ser feitas nos dias 3, 4 e 5 de janeiro. PCCE Vagas para a saúde no novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Estão em jogo 50 vagas no cargo de 2° tenente. As oportunidades são todas de nível superior e os ganhos iniciais dos contratados são de R$ 6.787. Inscrições no portal da Vunesp de 3 de janeiro de 3 de fevereiro. MPRJ O edital de abertura do concurso, com 51 vagas para promotores de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), foi publicado. Os aprovados terão salário inicial de R$ 32.004,64. As inscrições ficam abertas no site da banca organizadora de 10 de janeiro a 10 de fevereiro.



PCAM A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) oferece 362 vagas distribuídas entre as carreiras de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. Para participar, será necessário possuir ensino superior completo nas áreas desejadas. Aos profissionais contratados, são oferecidos ganhos de R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05. As inscrições ficarão abertas no site da FGV de 3 de janeiro a 1º de fevereiro.