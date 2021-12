Polícia Penal MG adia provas pelo alto número de inscritos

(foto: Sejusp/ Divulgação) Segundo comunicado emitido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) nesta quinta-feira (30/12) , o adiamento se dá por uma questão de logística do Instituto Selecon, organizador do concurso. Por causa do elevado número de inscritos, a banca precisou reorganizar a aplicação das provas em alguns municípios.

Segundo a Sejusp MG, a estimativa era de aproximadamente de 100 mil inscritos no certame. Porém, a seleção atraiu mais de 200 mil candidatos ao cargo de policial penal. Com o dobro de inscritos previsto, a organização do concurso precisou reorganizar a logística para aplicação das provas nos municípios de Barbacena, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí.



"A Sejusp lamenta a necessidade do adiamento do certame, mas entende que a prova deve ser realizada dentro de todos os padrões necessários de segurança, inclusive de segurança sanitária, em razão da nova variante Ômicron, da covid-19", consta em nota divulgada no site da pasta.

"Cabe destacar, ainda, que as provas poderão ser aplicadas em municípios próximos ao escolhido pelo candidato caso não haja vagas suficientes na rede pública e privada de ensino para a alocação de todos os candidatos", completou a secretaria.