Polícia Penal de Pernambuco publica edital com 200 vagas

A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco (Seres) divulgou o edital do concurso para Polícia Penal PE. São 200 vagas para o cargo de policial penal, além de cadastro de reserva. O período de inscrição vai de 5 de janeiro a 4 de fevereiro. O regime de contratação dos futuros servidores se dará de forma estatutária, ou seja, assegurando a estabilidade empregatícia. Para concorrer, basta acessar o site do Cebraspe, banca organizadora da seleção, e preencher o formulário. Em seguida, será preciso imprimir o boleto e quitar a taxa de R$180. Isenções do valor da inscrição podem ser solicitadas das 10h do dia 5 de janeiro até as 18h do dia 4 de fevereiro. Para se candidatar à carreira de policial penal do Estado de Pernambuco é exigido nível superior em qualquer área, além de carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B.

A remuneração inicial da carreira é de R$ 3.900, sendo composta pelo vencimento-base de R$ 1.950 mais a gratificação de risco por função.

Os aprovados vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, ou seja, oito horas diárias, salvo em jornadas especiais em regime de plantão, quando serão ocorrerá proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho, para três de descanso. O servidor nomeado poderá ser lotado em quaisquer Unidades Prisionais situadas no estado de Pernambuco, conforme critérios de conveniência e necessidade da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco Distribuição das vagas O edital de abertura somente confirma as 200 vagas imediatas e traz a distribuição por sexo e modo de concorrência, sendo 175 vagas para homens; 14 vagas para mulheres; 10 vagas para homens com deficiência e 1 vaga para mulher com deficiência. Provas escritas serão realizadas em abril Os candidatos ao concurso Polícia Penal PE serão avaliados por diversas etapas, a começar pelas provas escritas objetiva e discursiva. Os exames estão marcados para serem aplicados no dia 10 de abril.

Os candidatos vão responder a 60 questões na prova objetiva, sendo: 20 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. As questões possuem caráter eliminatório e/ou classificatório. Já a discursiva consistirá na redação de texto dissertativo. O concurso Polícia Penal PE ainda contará com outras etapas de seleção, sendo elas:

- Exames médicos

- Exames de aptidão física

- Avaliação psicológica

- Investigação social

Os classificados nessas etapas seguirão ainda para o curso de formação. Nessa fase os candidatos ainda poderão ser eliminados ou classificados, de acordo com o seu desempenho. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.