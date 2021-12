Secretaria de Saúde de Manaus lança edital com mais de 2 mil vagas

(foto: Divulgação)

Os candidatos podem fazer as incrições pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora do concurso. O valor das taxas são de R$70 para cargos de nível fundamental, R$75 para agente comunitário de saúde, R$90 para cargos de nível médio/técnico e R$150 para nível superior. O cadastro deve ser feito nos seguintes prazos: Especialista em Saúde - médico: 5 de janeiro a 3 de fevereiro

Demais cargos: 10 de janeiro a 15 de fevereiro

Poderão solicitar a isenção da taxa: inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e cidadão convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas que tenha prestado serviço no período eleitoral.

A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de abril (médicos) e 1º de maio (demais cargos). A avaliação será composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão responder a questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos, a depender da carreira.

Para assistente em saúde - condutor de motolância e condutor de ambulância ainda será cobrado um teste de aptidão física (TAF) e teste prático de direção (TPD).

Os editais foram distribuídos da seguinte forma:

CARGOS VAGAS Jornada (Horas semanais) Remunerção Edital 01/2021: especialista em Saúde - médico (Anestesiologista, Cardiologista, Cirurgião, Clínico Geral 20h, Médico do Trabalho, Endocrinologista, Epidemiologista, Ginecologista-obstetra, Infectologista, Neonatologista. Além de Neuropediatra, Patologista, Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, Ultrassonografista e Urgencista)

Clínico Geral 40h 124 20



























40 R$6.933,66



























R$13.867,91 Edital 02/2021 especialista em Saúde e Assistente em Saúde 1.822 20, 30 e 40 R$1.550 a R$8.313,61 Edital 03/2021 assistente em saúde - condutor de motolância e condutor de ambulância 55 40 R$ 2.537,25

Há ainda oportunidades para os seguintes níveis de escolaridade: Nível fundamental: Cozinheiro fluvial

Maqueiro

Marinheiro fluvial de convés

Marinheiro fluvial de máquinas

Motorista de autos

Motorista fluvial Nível médio/técnico: Agente comunitário de saúde

Assistente em administração

Auxiliar em saúde bucal

Contramestre

Programador de Computador

Técnico em Enfermagem

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática

Técnico em Patologia Clínica

Técnico em Radiologia Médica

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança do Trabalho

Condutor de ambulância

Condutor de motolância Nível superior: Administrador Geral

Advogado

Analista de Banco de Dados

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Analista de Suporte de Tecnologia da Informação

Arquiteto e urbanista

Assistente social

Biólogo

Cirurgião Dentista

Comunicador Social

Contador

Economista

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Estatístico

Farmacêutico

Fiscal de saúde

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Veterinário

Nutricionista

Profissional de Educação Física

Terapeuta Ocupacional

Nesse caso, os ganhos variam de R$1.550 a R$8.313,61. Além dos salários, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Assim como indenização de insalubridade ou periculosidade.

O certame terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado estiver válido, a Secretaria de Saúde de Manaus poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.