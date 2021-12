Concurso SEDF: confira gabarito preliminar de provas para temporários

(foto: Divulgação) Os gabaritos das provas objetivas do concurso para professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) foram disponibilizados para consulta nesta terça-feira (21/12). Para visualizar as respostas, os candidatos devem acessar o portal do Instituto Quadrix , organizador da seleção, acessar a aba do concurso e preencher o número do CPF.





Segundo o edital, candidatos que discordam dos gabaritos preliminares podem elaborar uma contestação, de forma clara e embasada, e enviar para o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, disponível no site . O prazo para enviar o recurso é de dois dias úteis e vai até as 18h do dia 22 de dezembro.









O gabarito definitivo, o resultado dos recursos e o resultado preliminar da prova objetiva serão divulgados no dia 5 de janeiro. Se, após a análise, uma questão for anulada, os pontos referentes a ela serão distribuídos a todos os candidatos.





Concurso Secretaria de Educação

As provas do concurso, aplicadas neste domingo (19/12) buscam preencher o cadastro reserva para o cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 1.929,43 para 20 horas semanais de trabalho e R$ 3.858,87 para 40 horas semanais.





Organizado pelo Instituto Quadrix, os exames foram compostos por 100 itens. As questões de certo ou errado cobraram as disciplinas de Lei de diretrizes e bases da educação nacional; fundamentos e bases legais da educação; currículo e produção do conhecimento; processo de ensino - aprendizagem, gramática e interpretação de texto; Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Complementar 840/11; Estatuto da Criança e do Adolecente; Ride; e bases legais e temas da educação Nacional e Distrital.





O processo seletivo terá validade de um ano, com chance de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado final estiver válido, a Secretaria de Educação poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.