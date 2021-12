Banco do Brasil homologa resultado final de concurso para escriturário

(foto: BB/Divulgação) O concurso público do Banco do Brasil teve o resultado final homologado! O documento foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (21/12) e os aprovados já podem ser convocados.





Os novos servidores terão ganhos iniciais de R$4.508,40, sendo R$ 3.022,37 de salário base, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação mensal de R$ 654,87. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.





Os servidores do BB ainda têm direito a auxílio-transporte, planos de saúde e odontológico, participação nos lucros, previdência privada com participação do banco, auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência.





Maior concurso do Brasil

De acordo com a Fundação Cesgranrio , banca organizadora do certame, o concurso BB 2021 foi o concurso com mais concorrentes da história do Brasil. Foram 1.645.975 inscrições para 4.480 vagas de escriturário, de ensino médio.





O certame lançado este ano pelo BB foi diferente do que a empresa geralmente abre. Desta vez, foram abertas oportunidades em dois cargos de diferentes especialidades para todo o território nacional. Das 4.480 vagas, foram 4.000 para agente comercial – escriturário (sendo 2.000 imediatas e 2.000 para cadastro de reserva) e 480 para agente de tecnologia – escriturário de TI (sendo 240 imediatas e 240 para cadastro de reserva).





O concurso foi composto de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova de redação, de caráter eliminatório, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e procedimentos admissionais e perícia médica. Veja mais detalhes!





Carreiras

O agente comercial deverá prestar serviços aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia terão o papel de atuar com foco em Internet Banking. Ambos as carreiras têm como remuneração inicial R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. Além do salário base, há ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes